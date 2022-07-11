Июньский рост авторынка может смениться падением в июле – прогноз «Открытие Авто»

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали итоги июня и I полугодия 2022 года в авторитейле. Двузначная отрицательная динамика относительно прошлого года сохраняется. При этом результаты продаж первого летнего месяца совпали с более ранним прогнозом экспертов «Открытие Авто» об июньском росте рынка. К положительным тенденциям в сегменте автобизнеса стоит отнести стабилизацию рубля, снижение цен у ведущих китайских марок и рост рынка автокредитования. При этом большинство автозаводов продолжает простаивать, а картину продаж полугодия скорее всего приукрасили «желтые» машины. В июле российский автопром продолжит перестройку, китайские бренды — экспансию, периодически решая возникающие логистические проблемы, а схема параллельного импорта потребует принятия ряда законодательных инициатив. На этом фоне ежемесячные продажи в 30-32 тысячи машин можно будет считать успехом.

На зимних запасах

Вот уже три месяца подряд российский авторитейл переживает почти пятикратное снижение объемов продаж. Главные причины остаются прежними — отсутствие необходимого рынку количества товара и высокие цены, превышающие покупательную способность населения. Рыночное регулирование параметров «спрос-цена-предложение» все это время происходило с большим опозданием. Многие дилеры искусственно продолжали растягивать зимние запасы машин с одной лишь целью — сохранить бизнес по продаже новых автомобилей на несколько лишних месяцев. Всего за I полугодие было реализовано 370 тысяч новых машин, 277 тысяч из которых или почти три четверти было продано в первые три месяца. Главная положительная тенденция рынка лишь одна — по сравнению с «плачевными» продажами мая текущего года июнь оказался немногим более «урожайным».

Подняться с глубины

За первый месяц лета в России было реализовано 27,8 тысячи новых автомобилей (-82% к июню 2021 года, +14% к маю 2022-го). При этом в продажах июня, традиционно обнародованных AEB на основе отчетов дилеров, нет марок, входящих в концерны BMW, Chery, GM и Mercedes-Benz.

Дилеры Lada смогли продать за июнь 7,5 тысячи новых автомобилей (-81%). Лидером по популярности осталась Granta — 3 305 машин (-77%). Основу продаж модели составила базовая версия Classic, которую лишили систем безопасности и удешевили до 678 тысяч рублей. В ряде салонов за такой «оптимизированной» машиной выстроилась очередь до сентября. Вторая модель АвтоВАЗа — Vesta — нашла в июне 1 767 покупателей. Это означает падение сбыта модели на 85% к июню 2021-го. Но в то же время есть небольшой рост (+15%) относительно мая текущего года (1 538 а/м). За последние несколько месяцев дилеры не получают новых моделей Vesta ни из Ижевска, ни из Тольятти. Продажи они обеспечили за счет сокращения имеющихся складских запасов. За полугодие отечественный автогигант реализовал 74,7 тысячи машин (-63% к 6 месяцам 2021 года). В прошлом году продажи АвтоВАЗа за первые шесть месяцев были лучшими за последние несколько лет, превысив 200 тысяч машин.

В июне российские автомобили сохранили «золото» и «серебро» на пьедестале лучших по продажам моделей, но в топ-5 впервые вошел «китаец» — Haval Jolion (892 а/м). За счет госзаказа и лизинга в июне относительно мая увеличились продажи а/м ГАЗель (+ 61%).

Марки Kia — 3,7 тысячи а/м в июне (-80%) и 45,6 тысячи (-58%) за полугодие, а также Hyundai — 2,7 тысячи а/м в июне (-86%) и 39,8 тысячи штук за январь-июнь (-56%) поддерживали российский бизнес в основном за счет калининградского производства. Здесь, как известно, «корейцы» выпускают большинство моделей для нашего рынка. В сложившихся условиях они делали это довольно успешно. Настолько, что в топ-25 моделей 8 имеют корейские «фамилии».

В мае-июне завод «Автотор» смог наконец получить несколько тысяч машинокомплектов, задержанных на таможне еще в начале весны. Так что пока практически все корейские модели калининградского производства были представлены в шоу-румах, за исключением нового Kia Sportage. На него получен ОТТС, но деталей нет. Все обозначенные как проданные в AEB Sportage (611 а/м, −69%) — это кроссоверы предыдущего поколения. Машины новой генерации уже можно встретить на агрегаторах, но это пока единичные экземпляры, попавшие в Россию в основном через Казахстан стараниями перекупщиков. Другие сборочные площадки Kia-Hyundai — свой завод под Санкт-Петербургом и выкупленный прошлом году завод GM — пока оказались для брендов из Южной Кореи «мертвым» грузом и находятся в режиме простоя. Соответственно, новые Kia Rio (1 196 а/м в июне; −81%), а также Hyundai Solaris (528 а/м; −93%) и Creta (1 012 а/м а/м; −86%) становятся все большим дефицитом. В Сибири, к примеру, Rio уже сейчас практически не купить.

В десятке лучших по продажам марок за 6 месяцев еще можно было найти ряд «европейцев». Так, Volkswagen реализовал 14,5 тысячи а/м (-72% к I полугодию в 2021-м). Примерно те же результаты у Skoda — 14,6 тысячи а/м (-72%). Последние запасы машин начали распродавать и дилеры Renault (28,2 тысячи а/м за 6 месяцев, −60%). Однако авторитейлеры всех этих марок уже сейчас отмечают, что машин осталось немного, и некоторым игрокам их хватит всего на месяц-полтора. Да и спрос становится минимальным, так как клиенты начинают опасаться покупать «иномарки», на которые может исчезнуть гарантия от дистрибьютора или усилятся проблемы с запчастями.

Чуть лучше ситуация с бизнесом у марки Toyota. Здесь традиционно больше сила надежности бренда и шире альтернативные каналы для поставок запасных частей. Тем не менее, отсутствие машин у дилеров этой марки привело к тому, что в июне Toyota не смогла удержаться в десятке марок по популярности (387 а/м; −95%), но по результатам полугодия она еще входит в топ-5 рейтинга наиболее продаваемых брендов (18,6 тысячи а/м, −60%).

Лидерство Европы и Японии уходит в прошлое, Китай укрепляет позиции

Похоже, что лидерство Европы и Японии на данном этапе уходит в прошлое. На место машин из этих стран приходят «китайцы». Причем для этого последним хватает текущих объемов продаж, хотя в количественном отношении продажи оказались заметно скромнее по сравнению с прошлым годом.

Так, компания Haval реализовала за полгода 11 652 машины (-28%). При этом июнь в 2022-м (1 637 а/м) нельзя назвать для марки удачным по сравнению с июнем 2021 года (3 509 а/м). Однако по отношению к маю 2022-го (892 а/м) есть уверенный прогресс (+84%).

Похожая ситуация и у других ведущих марок из Поднебесной. Chery за прошедшие полгода реализовала 11 147 а/м, (-27% к 6 месяцам в 2021-м). Но относительно мая в июне тоже есть прибавка в 36% (данные ЭПТС). Geely продала в первом полугодии 7 910 а/м (-16% к 6 мес. 2021 года), продемонстрировав рост продаж в июне текущего года (+13%) к маю (907 а/м). Объясняется такая ситуация не столько стабилизацией поставок, сколько снижением цен. Причем дистрибьюторы китайских марок проводили его по большей части не за счет снижения РРЦ, а за счет поддержек, введенных по F&I и trade-in.

Три ведущих чайна-марки (Haval, Chery, Geely) продали за полугодие 30,7 тысячи автомобилей и завоевали почти 90% нашего рынка брендов из Поднебесной.

В целом положительная динамика июня относительно мая в ряде брендов могла бы давать надежду на то, что дно падения продаж на рынке было нащупано и дальше можно будет наблюдать поднятие с глубины. Но так ли это на самом деле?

Прогноз июля

Снижение объемов продаж на нашем рыке не прекращается с июля 2021 года, то есть оно началось еще задолго до специальной военной операции на Украине и было обусловлено не санкциями, а в основном разрывом логистических цепочек. В июле 2021 года было реализовано чуть больше 130 тысяч новых автомобилей. В нынешних условиях рынку к тем же объемам, естественно, не подобраться. Факторов, которые бы смогли повлиять на то, что Россия станет продавать в следующие месяцы по 40-50 тысяч машин ежемесячно, или хотя бы говорили о том, что в июле будет реализовано больше автомобилей, чем июне, по-прежнему мало. Главный положительный момент — во второй половине года спрос в авторитейле обещает стимулировать правительство — на 20,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на льготные кредиты, лизинг, поддержку газомоторной техники и электромобилей. Это должно помочь продать порядка 80 тысяч автомобилей. Однако сколько-нибудь революционных мер на производствах пока не видно.

Прежде всего у российских производителей дела обстоят далеко не так хорошо, как могло бы быть на фоне отсутствия конкуренции со стороны Запада. Основной игрок нашего рынка — АвтоВАЗ — из всей широкой палитры модельного ряда продолжит пока отгружать дилерам лишь упрощенные модели Granta. Речь идет всего о нескольких тысячах машин, которые мгновенно поглощает дилерская сеть из почти трехсот салонов. В июле должны начаться поставки «оптимизированных» версий Niva Legend и Largus. Однако пока вопрос, насколько они будут масштабными. Старт производства обновленной Vesta перенесен на 2023 год.

В свою очередь, УАЗ не может обеспечить дилерам нужное количество машин бестселлера Patriot. У ряда дилеров эти машины уже закончились. А бизнес они поддерживают за счет коммерческой ульяновской техники, в том числе благодаря давно устаревшим моделям «буханок» и «головастиков».

Разве что группа ГАЗ, которая хотя и оказалась с 25 мая под американскими санкциями, но на июль все еще прогнозирует сохранение 5-дневной рабочей недели на производстве. В июле можно ожидать выпуска 2-3 тысяч новых машин, что примерно вдвое меньше обычных значений для этого месяца.

Другой важный сегмент рынка (китайских производителей) также пока не показывает бурного роста. Из 12 официально представленных в России чайна-марок относительно стабильными продажами автомобилей в дилерскую сеть отметились лишь Geely, Haval, Chery и Exeed. Причем, по словам авторитейлеров, проблемы с поставками апериодически дают о себе знать. И если в июле 2021 года все «китайцы» реализовали в России порядка 9,6 тысячи новых машин, то в текущем году второй месяц лета едва ли сможет быть столь же «урожайным». Большая часть машин из Поднебесной у нас не имеет локального производства, а экспортируется. И в этой сфере есть проблемы. Июньской статистики экспорта еще нет, но по итогам мая в 2022-м он упал относительно того же периода прошлого года почти наполовину.

Есть и неразрешенные проблемы «параллельного» импорта. Дело в том, что в нынешнюю редакцию закона о таком ввозе товаров не включен пункт о том, что в ЭПТС не требуется согласие правообладателя. И даже если этот нюанс смогут вскоре поправить в нужном авторитейлерам русле, каналов поставки машин осталось немного уже сейчас. Например, немало физлиц из Казахстана и Киргизии, которые помогают с завозом машин из этих стран, уже обеспечили себе контракты чуть ли не до конца текущего года. Кроме того, с целым рядом производителей дилерам порой «вручную» приходится договариваться о продлении ОТТС. Без этого машины в нашей стране законно тоже не продать. Многие импортеры в «параллельном импорте», естественно, не заинтересованы, а значит, не будут тратиться на продление ОТТС.

И наконец, ряд дистрибьюторов премиальных марок и «китайцев» продолжили платить дилерам переменное вознаграждение по итогам квартала. В разряд проданных по рапортам машин за апрель-июнь традиционно могли попасть те, которые будут реализованы лишь в июле и августе. Все это говорит о том, что в июле по официальной статистике рынок опять может провалиться. Продажи в 30-32 тысячи машин за месяц можно будет считать успехом.

* «Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

** Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.