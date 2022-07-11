ЦБ выявил новую схему мошенничества – «обмена» кешбэка на рубли

Банк России выявил новую схему мошенничества. Она связана с «обменом» кешбэка на рубли, сообщили SIA.RU в пресс-службе регулятора. Цель мошенников – заполучить персональные данные.

– Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли, – говорится в сообщении ЦБ. – Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета.

В Банке России предупреждают, что при поступлении звонка лучше прервать разговор, потому что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные. Финансовый регулятор рекомендуют по любым банковским вопросам самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.