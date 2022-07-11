Проверка юридической чистоты вторичного жилья усложнится в России

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее заказывали третьи лица, рассказало РИА Недвижимость.

Имена владельцев жилья и даты их рождения, указанные в ЕГРН, будут доступны собственно самим собственникам, их супругам, некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам.

«Персональные данные могут быть предоставлены третьим лицам, но для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник должен обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН», – пояснили в пресс-службе Росреестра.

Для граждан, пользующихся нотариальными услугами при сделках с недвижимостью, ничего не изменится, подчеркнул председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Дмитрий Точкин.

«За юридическую чистоту квартиры, как и прежде, будет отвечать нотариус, так как он будет иметь возможность выполнить все необходимые проверки. При этом полную выписку нотариус получит для заявителя бесплатно», – сказал он. Если нотариус привлекается исключительно для запроса выписки из ЕГРН, то стоимость его услуг составит всего 300 рублей.

Покупатель также сможет самостоятельно обратиться к нотариусу за получением информации о собственнике квартиры, если он заключил договор с продавцом, в том числе предварительный договор купли-продажи, отметил нотариус. «Таким образом, сведения в любом случае доступны покупателю, который действительно выразил и подтвердил интерес в приобретении недвижимости», – отметил Точкин.