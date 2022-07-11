У рубля есть все шансы вернуться к 50 за доллар – Антонов

Правда, для этого должен совпасть ряд факторов, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля», — напомнил он.

Недружественные страны хотят ввести на российскую нефть «потолок» $40-60, но боятся. По мнению эксперта, ответная мера России может быть в виде сокращения добычи нефти, за чем последует резкий взлет цен на нефть в район $300 за баррель и мгновенный инфляционный удар по недружественным странам. На России это тоже отразится, и ЦБ вряд ли понравится рост инфляции. В итоге опять начнется ужесточение валютного контроля и денежно кредитной политики.

Подводя итог, Антонов сказал, что власти обозначили уровень 50 рублей, ниже которого курс доллара упасть не должен. От этого сильно пострадают бюджет и экспортные компании. Сверху есть зона сопротивления 68-70 рублей за доллар. «Чтобы ее пройти, нужно будет сначала от нее вернуться в район 55,80 рублей за доллар. Если отскок будет хороший, значит, берем курс в диапазон 70-80 рублей. Молчание чиновников опять укрепит рубль до зоны 50-55 рублей за доллар», — подытожил аналитик.