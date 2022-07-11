Зарплатные ожидания у начинающих специалистов и управленцев выросли в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменились зарплатные ожидания иркутских соискателей по итогам июня, и какие специалисты теперь хотят получать больше денег за свою работу.

В целом по стране ожидаемые зарплаты в июне выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, до уровня 55 159 рублей, в среднем. В Сибири у соискателей более скромные ожидания – 42 739 рублей, а рост относительно июня 2021 года составил +6%.

В Иркутской области средние ожидаемые зарплаты по итогам июня вышли на уровень 44 911 рублей, что на 19% ниже, чем в среднем по стране, но при этом на 5% выше, чем в Сибирском ФО. За год зарплатные притязания иркутян выросли на +6%.

Больше за свою работу теперь хотят получать руководители и управленцы – их зарплатные аппетиты выросли за год заметнее всего, на +22%, до 65 381 рублей, в среднем, а также начинающие специалисты и студенты (+21%, до 37 157 рублей) и специалисты по закупкам (+17%, до 57 627 рублей).

«Выше рынка» (более, чем на 6%) также выросли зарплатные ожидания у бухгалтеров, административного персонала, госслужащих, домашнего персонала, IT-специалистов, медиков, специалистов по продажам, HR-специалистов и юристов.

При этом наиболее высокие зарплатные ожидания в июне в Иркутской области зафиксированы у высшего менеджмента – 65 381 рублей, специалистов из сферы добычи сырья – 64 478 рублей и строителей – 59 898 рублей.

Любопытно, что в семи из 28 профсфер соискатели претендуют на более высокие зарплаты, чем в данный момент им предлагают работодатели. Такой разрыв сейчас есть у специалистов по закупкам, юристов, бухгалтеров, HR-специалистов, госслужащих, учителей, а также у сотрудников салонов красоты и спортивных клубов.