Отсрочку от службы в армии получают ИТ-специалисты Иркутской области

ИТ-компании региона 62 заявки для специалистов. Часть из них одобрена. Итоговое решение принимает призывная комиссия, сообщили в администрации Приангарья.

Речь идёт о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-организациях не менее 11 месяцев. Если трудовой договор с ИТ-специалистом заключен в течение года после окончания вуза, продолжительность работы неважна.

Министр цифрового развития и связи области Игорь Рыморенко также напомнил, что помимо федеральных мер поддержки ИТ-сферы в Иркутской области действуют региональные. Это льготные налоговые ставки, возможность получения в аренду земельного участка с целью реализации инвестиционного проекта по строительству центра обработки данных.