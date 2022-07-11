В честь Дня металлурга в Иркутской области выступят Anna Asti, Пицца и Стас Михайлов

Насыщенной будет ближайшая суббота в Шелехове, Братске и Тайшете. В этих трех городах, где работают предприятия компании РУСАЛ, 16 июля отметят День металлурга. После двух лет запрета на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, праздник обещает быть особенно ярким, рассказали в компании.

В Братске спортивно-развлекательная программа для взрослых и детей стартует в 11-00 на базе отдыха Простоквашино. В 20-00 жителей города будут ждать на площади Ленина, где пройдет концерт «Музыка метALла» с участием местных танцевальных и вокальных коллективов. Приглашенная звезда – певица Анна Асти.

В Тайшете в этот день отметят два праздника сразу – День металлурга и День города. Развлекательные мероприятия будут проходить на площади Юбилейной начиная с 14:00. На площади будут работать аниматоры, ярмарки народных ремесел, мастер-классы, выставки местных мастеров. В 17:30 стартует традиционный турнир по силовому экстриму. Начало праздничного концерта в 20:00. Главный музыкальный гость – группа Пицца.

В Шелехове отмечать День металлурга будут на одноимённом стадионе, начало в 18:00. Горожан ожидает большой концерт, хедлайнер – Стас Михайлов.

Во всех трех городах праздник РУСАЛа завершится в 23-00 красочным мультимедийным шоу и фейерверком. Вход на мероприятия свободный.