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Валюту надо подкупать – эксперт о падении рубля на 20% на прошлой неделе

Слишком сильное укрепление рубля против американской валюты – это «вредное явление» для российской экономики, особенно учитывая современные условия, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Он обращает внимание на падение рубля на прошедшей неделе на 20%, отмечая, что в дальнейшем ему потребуется стабильность и уверен, что «валюту над потихоньку подкупать».

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– В предыдущих выпусках («Шоу без плохих новостей» – ред.) я не раз обращал внимание на то, что 65 руб./доллар – это минимум, куда нужно вывозить курс. Желательно на все 70. И процесс, кажется, пошёл. До 65 на прошлой неделе не добили 5 копеек, и курс доллара взлетел на 20%. Неважно, что этому способствовало. Может, после погашения ВЭБом облигаций в рублях нужно было откупать валюту.  Возможно, Минфин через юань заказывает какие-то интервенции. Может, подействовали слова министра Силуанова, что правительство озабочено перекупленностью рубля и рассматривает меры его ослабления. Может, импорт потихоньку восстанавливается, экспортёры придерживают валюту, наоборот. Может всё вместе. Важно другое, такое резкое движение вверх показывает простой факт – все понимают, что курс должен быть выше, и он будет выше, –  поясняет эксперт.

Однако, по мнению Максима Шеина,  в дальнейшем от курса потребуется стабильность.

– Скачки по 5% или 10% в день не позволяют бизнесу нормально  планировать свою деятельность,  приходится в цену закладывать валютные риски, это значит повышение цен и низкий спрос. Короче, валюту надо потихоньку подкупать, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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