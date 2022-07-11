Глобальную инфляцию прогнозируют в Китае в случае ограничения цен на нефть РФ

В случае, если Москва сократит добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки это не нанесет ущерба для экономики самой России. Однако рост цен на «черное золото» в такой ситуации неизбежно ухудшит положение экономики мировой, на которую уже давит огромная инфляция, сообщают «Известия» со ссылкой на декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцяна.

«Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики», — указывает Боцян.

8 июля немецкий журналист Ульрих Райц в материале для Focus написал, что Москва пользуется тремя своими «козырями», позволяющими ей эффективно выстраивать международные отношения со странами Запада на фоне действия антироссийских санкций. По его словам, Запад зависим от российских энергоресурсов, поэтому не может полностью изолировать РФ.