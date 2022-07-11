США предлагают ввести предельную цену для российской нефти. Что это значит?

США и союзники обсуждают предельную цену для российской нефти. Речь идёт о 40-60 долларах за баррель. Это малозначимая новость для российских нефтяных компаний, считают эксперты.

Российская нефть итак торгуется с большими дисконтами, – подчеркивает эксперт БКС мир инвестиций Максим Шеин. – Более 30 долларов за баррель. За счёт этого иностранные нефтетрейдеры получают огромную прибыль. Так что этот вопрос, я думаю, большого значения для российских компаний иметь не будет.

11 июля фьючерс на нефть марки Brent котируется по $105 за баррель.