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Это предсмертный вздох – эксперт Bloomberg ожидает обвала цен на нефть

На большом отрезке времени покупка нефти не сможет защитить капитал от инфляции, сообщает ProFinance.ru со ссылкой на сырьевого стратега Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна. Намного лучше купить S&P 500, считает эксперт.

По его мнению, взлет цен на нефть в первой половине текущего года может быть «предсмертным вздохом» в рамках перманентного медвежьего рынка. Эксперт отмечает, что сегодня фьючерсы на нефть WTI торгуются там же, где и в конце 2007 года. Кроме того, за последние 15 лет нефть показала худшую динамику, чем индекс потребительских цен, иными словами, черное золото плохо защищает от инфляции.

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– Перспективы падения спроса, достаточное предложение, замедление глобальной экономики, ухудшение потребительских настроений и агрессивное повышение ставок ведущими центробанками мира создают предпосылки для нового обвала цен на нефть, – пишет эксперт. – На этом фоне очень выгодно смотрится S&P 500, который за период с конца 2007 года по конец 2021 года принес совокупный доход (с учетом реинвестирования дивидендов — прим. ProFinance.ru) примерно в 340%.

11 июля фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $105/баррель.

Ранее стратег Bloomberg Майк Макглоун также прогнозировал биткойн по $400 тыс. в 2021 году. 11 июля криповалюта котируется на уровне $20 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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