Российские банки переходят на китайские банкоматы

В целом по клиентскому опыту китайские устройства не уступают американским, сообщают «Известия».

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства, заявил «Известиям» ее представитель. Он уточнил, что в 2022 году «Ак Барс» провел конкурс на поставку устройств по приему и выдаче наличных — в нем победила компания GRG из КНР, и первые банкоматы появятся в сети уже в сентябре.

В Почта Банке сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства.

ВТБ тестирует устройства самообслуживания в том числе зарубежных производителей, в частности из Китая, рассказали в банке. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах. Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит», поделился его представитель, подчеркнув, что с учетом сроков тестирования они могут появиться в парке финансовой организации не ранее IV квартала. Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в УБРиР.

Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке, заявили их представители. В крымском РНКБ отметили, что с 2018 года закупают АТМ у одной из дружественных стран, но не уточнили, у какой именно. В «Открытии» уточнили, что при выборе АТМ будут рассматривать актуальные предложения как от иностранных производителей, так и от отечественных. В свою очередь в Новикомбанке сообщили, что кредитная организация следует политике импортозамещения, поэтому не рассматривает закупку иностранной техники.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR, напомнил «Известиям» руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он уточнил, что доля этих устройств была порядка 60–70%. Однако весной 2022 года эти компании приостановили работу в России. Вместе с тем российские банки пользовались и китайскими, и корейскими, и японскими банкоматами, однако их было значительно меньше, отметил Егор Кривошея.

ЦБ РФ предоставляет кредитным организациям список банкоматов, прошедших испытания в Банке России и рекомендованных для закупки и эксплуатации. Среди них помимо NCR и Diebold Nixdorf есть корейская компания ATEC, японская Oki и китайская GRG. «Известия» направили запросы в эти компании.