За полгода в Москве продано 49 тыс. м² элитной недвижимости

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia подвели итоги I полугодия 2022 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы. На конец периода в столице экспонировалось порядка 1 570 высокобюджетных квартир и апартаментов, что на 43% выше, чем кварталом ранее. За полгода на рынок вышло девять новых элитных проектов. В структуре предложения лидерство по количеству экспонируемых лотов сохранил район Дорогомилово.

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости составила 1 459 тыс. руб./кв. м, за полгода показав прирост в размере 9%. При этом для класса «делюкс» она составила 2 052 тыс. руб./кв. м (+7% с начала года), а для премиальных новостроек – 1 067 тыс. руб./кв. м (+11% с начала года). Лидерство по данному показателю остается за районом Патриаршие пруды. По предварительным данным, всего за январь-июнь было заключено 390 сделок с недвижимостью. Общая площадь реализованных лотов составила 49 тыс. кв. м, суммарная стоимость – более 50 млрд рублей.

На протяжении последних месяцев на первичном рынке элитной жилой недвижимости фиксировалось снижение уровня покупательской активности. По предварительным данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, суммарно по итогам I полугодия 2022 года было заключено около 390 сделок с недвижимостью общей площадью 49 тыс. кв. м. Общая сумма сделок составила 51 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдались нетрадиционно высокие значения для рынка, в количестве сделок спрос сократился на 53%. Текущий показатель оказался сопоставим с пандемийным 2020 годом (+6% в сравнении с I полугодием 2020 года).

В условиях неопределенности многие состоятельные покупатели заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости на неопределенный срок. Другая часть клиентов теперь рассматривает приобретение недвижимости на зарубежных рынках, в том числе в качестве инвестиций. Кроме того, двукратный рост ставки ЦБ в марте и высокая волатильность рубля послужили толчком к переносу сбережений во вклады, держатели которых планируют войти в сделки в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia: «Еще одной причиной выжидательной позиции потенциальных покупателей стал ограниченный объем предложения в сегменте – многие изучают рынок в ожидании новых проектов по привлекательным ценам либо нацелены на покупку квартиры в определенном комплексе со стартом продаж во второй половине года. Если по итогам I квартала отмечалось минимальное значение доступных лотов, то уже сейчас за счет высокой девелоперской активности дефицит постепенно восполняется. За последние три месяца линейка предложения заметно расширилась, в ближайшее время к выходу готовится еще ряд качественных элитных новостроек в самых топовых локациях. Высоковероятно, что новые проекты поддержат спрос в будущих периодах, и второе полугодие сможет показать хорошие результаты».

После продолжительной тенденции сокращения предложения, наблюдавшейся как на протяжении всего 2021 года, так и в первые месяцы 2022 года, во II квартале на первичном рынке элитной жилой недвижимости дефицит предложения несколько восполнился – по итогам июня насчитывалось порядка 1 570 квартир и апартаментов (+43% по сравнению с I кварталом 2022 года и +21% по сравнению с итогами 2021 года).

Положительная динамика в сегменте связана с охлаждением спроса и с высоким уровнем девелоперской активности. За последние три месяца старт продаж был объявлен в шести новых проектах, суммарно за первое полугодие элитный сегмент пополнился девятью новостройками, а также новым корпусом в уже реализуемом проекте. Для сравнения – за весь 2021 год в продажу вышли восемь комплексов и одна новая очередь.

В структуре предложения лидерство по количеству экспонируемых лотов сохранил район Дорогомилово, при этом за квартал его доля выросла с 19 до 27 п. п. за счет нового масштабного проекта «River Park Towers Кутузовский». На втором месте – Пресненский район, где сосредоточено 16% элитных квартир и апартаментов, среди новинок локации – комплекс ONEST от компании «Интеко». Девелопер также объявил о начале закрытых продаж проекта «Ильинка, 3/8» в Тверском районе, который разделил третье место с районом Якиманка – в обеих локациях представлено по 13% предложения. Кроме того, стоит отметить расширение географии рынка: в списке премиальных локаций появился район Филевский парк за счет выхода на рынок комплекса AHEAD.

По итогам I полугодия 2022 года средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости составила 1 459 тыс. руб./кв. м, за полгода показав прирост в размере 9%. При этом в течение последних трех месяцев в сегменте фиксировалась отрицательная динамика (-9% за квартал). Корректировка показателя в первую очередь связана с изменением структуры предложения за счет выхода новых объемов, в том числе масштабных премиальных комплексов по доступным ценам. Также частичное влияние оказало укрепление позиций рубля за рассматриваемый период. Сейчас полностью в долларах или евро цены представлены лишь в нескольких проектах, также часто в валюте экспонируются отдельные эксклюзивные лоты. В разрезе классов средневзвешенная цена предложения для «делюкса» составила 2 052 тыс. руб./кв. м (+7% с начала года), для премиальных новостроек – 1 067 тыс. руб./кв. м (+11% с начала года).

В отличие от первичного рынка, где преобладает рублевое ценообразование, в структуре предложения вторичного рынка в иностранной валюте представлено чуть более трети всех объявлений. В связи с этим корректировка средневзвешенной цены оказалась более существенной: показатель составил 998 тыс. руб./кв. м (-24% за квартал и -17% с начала года).

Также среди последствий значительного укрепления рубля – изменение рейтинга районов по цене квадратного метра. Долгое время на первичном рынке локация Остоженки-Пречистенки бессменно занимала второе место, уступая лишь Патриаршим прудам. Предложение района представлено преимущественно в долларовом выражении, поэтому во II квартале средневзвешенная цена сократилась почти на треть – до значения 1 885 тыс. руб./кв. м, что сместило Остоженку на пятое место.