Екатеринбург, Краснодар и Самара являются наиболее обеспеченными торговыми площадями городами-миллионниками

По итогам I полугодия 2022 г. Екатеринбург (753 кв. м/1000 человек), Краснодар (741 кв. м), Самара (737 кв. м) стали самыми обеспеченными торговыми площадями городами-миллионниками. Далее идут Москва (633 кв. м) и Санкт-Петербург (602 кв. м), сообщает Nikoliers.

По оценкам, реальный прирост обеспеченности торговыми площадями по итогам первых шести месяцев 2022 г. зафиксирован только в Москве (+25 тыс. кв. м) и Перми (+40,5 тыс. кв. м). Прирост либо сокращение обеспеченности торговыми площадями в остальных 14 городах-миллионниках был связан с переоценкой численности населения в большую или меньшую сторону.

В наибольшей степени переоценка численности населения отразилась на показателе обеспеченности Краснодара – сокращение показателя составило -68 кв. м на 1 000 человек из-за прироста численности населения с 949 тыс. человек в 2021 г. до 1 063 тыс. человек по оценке в 2022 г.

«Предварительные итоги переписи показывают рост населения в 13 из 14 городов-миллионников (помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где также выросло население), что отражает желание людей концентрироваться в крупных региональных центрах вблизи источников доходов и работы. Прирост населения гармонично сочетается со сдержанным девелопментом качественных торговых центров. На наш взгляд, постепенный прирост численности населения в большинстве городов указывает, что потенциал для регионального девелопмента еще не исчерпан, однако на высококонкурентном рынке в текущих условиях будут востребованы только хорошо подготовленные проекты с качественной концепцией. В то же время многие собственники будут активнее задумываться не только о реализации новых проектов, но и о реконцепции существующих объектов под актуальные требования рынка», – Анна Никандрова, партнер Nikoliers.