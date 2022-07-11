В этом году мы должны завершить работу по созданию единой цифровой платформы в сфере здравоохранения – Игорь Кобзев

Работу по созданию цифровой платформы всех медицинских систем необходимо завершить в этом году. Такую задачу перед профильными ведомствами поставил губернатор региона Игорь Кобзев. Сегодня глава региона провел выездное совещание с представителями министерств здравоохранения и цифрового развития и связи региона, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Игорь Кобзев побывал в двух медицинских организациях: детской поликлинике в поселке Дзержинск Иркутского района и иркутской поликлинике №3.

Как сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов, сейчас в рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется работа по модернизации региональной медицинской информационной системы (РМИС). Единая цифровая платформа (ЕПЦ.МИС 2.0) даст возможность обмена информацией между региональными и федеральными информационными ресурсами в лечебно-диагностическом процессе.

– В этом году мы выделили более 800 млн рублей на капремонт учреждений здравоохранения. Мы завершаем контрактацию. Работы проведут на 60 объектах. При этом не менее важное направление – развитие цифровых возможностей. В частности, люди могут записаться на прием к специалисту, минуя регистратуру: через сайт Госуслуг, «Кврачу38.рф» или инфоматы, которые установлены в поликлиниках. Это экономия времени для жителей. Значимость таких информационных ресурсов значительно возросла в условиях ковида. А для медиков важно оперативно обмениваться информацией с коллегами из федерального центра, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас все медорганизации завершили перенос данных из региональной системы в единую цифровую платформу. До конца года количество учреждений, подключенных к ЕПЦ.МИС 2.0, будет увеличено. При этом специалисты учтут предложения медиков по усовершенствованию работы системы.