В Усть-Куте прошла спартакиада ИНК с участием 178 сотрудников

В Усть-Куте прошла VII Спартакиада Иркутской нефтяной компании. В состязаниях участвовали 178 сотрудников офиса, месторождений и дочерних предприятий, рассказали SIA.RU в компании.

Шесть команд состязались в 13 видах спорта – командных и личных. Одновременно проходили соревнования по футболу, волейболу, подтягиванию на турнике, прыжкам в длину, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки и шашках, а также упражнения на пресс. Во второй половине дня прошли состязания по мас-реслингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, а также комбинированная эстафета.

В этом году в спартакиаде впервые участвовали команды Усть-Кутского ГПЗ и Иркутского завода полимеров. Победу в командном зачете в конкурентной борьбе завоевала команда «ИНК-Офис».

Спартакиада ИНК проходит с 2013 года. Для ее проведения работники компании построили стадион в вахтовом поселке на Ярактинском месторождении. Традиционно за звание сильнейшего в индивидуальном и командном зачете борются сотрудники офиса, промысла и дочерних компаний. С 2014 года сформирован перечень видов спорта Спартакиады ИНК: футбол, волейбол, гиревой спорт, подтягивания, прыжки в длину, настольный теннис, дартс, перетягивание каната. В программу неизменно включают и комбинированную спортивную эстафету.