Свыше 100 студентов-целевиков вышли на работу в En+ Group

En+ Group продолжает последовательно реализовывать образовательные проекты, которые позволяют компании привлекать талантливых молодых ребят. Более 100 выпускников профильных специальностей, успешно прошедших целевое обучение и получивших дипломы о высшем и среднем специальном образовании, трудоустроились на предприятие. С первых дней работы им предоставляется комплекс социальных гарантий – они могут бесплатно арендовать жилье, получать высоквалифицированную медицинскую помощь, воспользоваться льготной ипотекой. Об этом SIA.RU сообщили в компании.

В этом году корпоративные учебно-исследовательские центры (КУИЦ) энергохолдинга в Иркутске и Братске подготовили 70 молодых специалистов в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования, релейной защиты и электроавтоматики электрических станций и подстанций на микропроцессорах и других направлений. 15 выпускников закончили обучение с отличием.

В церемонии вручения дипломов принял участие руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков, а также ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

– Мы благодарны нашему опорному вузу – Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету за искреннее желание и умение вырастить из каждого студента-энергетика уникального и востребованного специалиста. Как работодатель, компания En+ Group будет делать все возможное, чтобы вы получали достойную зарплату, чувствовали заботу и внимание к себе. Ждем каждого выпускника в проекте «Моя карьера», которая позволит получать новые компетенции и достигать новых высот. Для активных, инициативных и неравнодушных всегда открыты двери в молодежные и рабочие советы, объединения волонтеров.

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ:

– В такие минуты нам жаль расставаться, но мы искренне горды за каждого выпускника. Многие из них являются победителями различных олимпиад, конкурсов, грантов, форумов и выставок. Несомненно, наши, теперь уже бывшие студенты, принесут большую пользу компании.

В период основного обучения в ИРНИТУ студенты корпоративных учебно-исследовательских центров прослушали 1000 академических часов лекционных и семинарских занятий от опытных преподавателей, прошли две производственные практики, еще до выпуска позволившие им получить начальную квалификацию. Всего за период работы КУИЦ с 2008 года выпущено более 400 студентов. Их обучением занимались более 220 преподавателей, половина из которых практики, многие имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Кроме этого, еще 35 дипломированных специалистов получили работу в En+ Group после окончания Иркутского энергетического колледжа. Они распределены на предприятия холдинга.

Молодым специалистам с первых дней работы предоставляется комплекс социальных гарантий. Они могут бесплатно арендовать жилье в первые годы работы, получать помощь высококвалифицированных медицинских специалистов, доплату на питание, скидки при посещении санаториев, гостиниц, турбаз и домов отдыха. Для сотрудников также действует жилищная программа, в рамках которой можно получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера по низкой ставке на 10 лет без первого взноса. При этом компания также будет оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа. На тех же условиях можно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты.

Содействие развитию молодых специалистов является фундаментом корпоративной политики, заложенной Олегом Дерипаской еще на этапе создания им бизнесов. Благодаря позиции предпринимателя, начинающие сотрудники получают достойную заработную плату уже на старте карьеры. Им предоставляются уникальные возможности участвовать в образовательных проектах, непрерывно повышать свой профессиональный уровень и в дальнейшем занимать ответственные руководящие должности. Стабильное будущее нашей страны невозможно без талантливой, креативно мыслящей молодежи, убежден основатель En+ Group.