Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли

Сбер запустил решение для интернет-торговли для предпринимателей, занимающихся продажами на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях. В нём собраны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приёма онлайн-оплаты от ЮKassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Мы постоянно совершенствуем наши продукты и адаптируем их под запросы предпринимателей. Сегодня 30% компаний малого и микробизнеса используют преимущественно онлайн-каналы продаж. Это сфера активно развивается, и поэтому мы предложили онлайн-ретейлерам удобное комплексное решение по типу "Всё в одном", которое избавляет бизнес о рутинных задач и помогает сосредоточиться на развитии своего дела».

Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Решение для интернет-торговли даёт возможность подключить онлайн-оплату и облачную кассу, а также открыть расчётный счёт с подходящим пакетом услуг: «Только для ИП» (для индивидуальных предпринимателей) или «Набирая обороты» (для юридических лиц). В рамках такого пакета предприниматели могут переводить физлицам и на личный счёт до 800 тысяч рублей в месяц. Во все пакеты услуг включены востребованные нефинансовые сервисы, которые предоставляются бесплатно: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Принимать платежи по картам, через SberPay и в кредит на сайте, в мобильном приложении и соцсетях с комиссией от 1% умеет сервис ЮKassa от финтех-компании ЮMoney.

СберБизнесБот — облачный сервис на базе AI — позволяет компаниям быстро создавать своего чат-бота, который ускорит обработку обращений клиентов, повысит уровень сервиса и оптимизирует расходы. Предпринимателям больше не придётся тратить время на отправку однообразных инструкций каждому клиенту, а покупатели быстрее будут получать ответы на свои вопросы.

А сервис для увеличения конверсии СберЛид поможет сделать сайт удобнее для пользователей и удержать клиентов, предлагая им дополнительные товары и скидки и напоминая о товарах в корзине.

Все эти сервисы доступны онлайн, так что для их подключения не нужно посещать отделение банка, а ассортимент будет расширяться.