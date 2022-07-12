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Цены на новые авто замерли после роста на 20-60% с начала года. Что дальше?

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в I полугодии и за июнь 2022 года. Значительного роста, как и падения, не наблюдается. По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на нашем рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Но и какого-либо заметного снижения в прайсах пока не наблюдается: успели подешеветь Lada Granta и Skoda Rapid. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.

В июне из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей ни один не стал «огорчать» покупателей повышением цены. При этом наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне — 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%. Дело, впрочем, отнюдь не в приступе внезапной щедрости продавцов: новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Но самое главное — до сих пор непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.

Возможно, такие же процессы мы вскоре увидим по Volkswagen Polo (1,82 миллиона, +44% за полугодие), а также по Renault Logan (1,33 миллиона, +38% за полугодие) и Duster (1,95 миллиона, + 40%). Для автомобилей с «жуком» на радиаторе все чаще начинает наблюдаться дефицит запасных частей, а «французы», объявив об уходе из нашей страны, по сути, бросили своих российских поклонников.

Продавцы еще нескольких седанов B-класса — Lada Vesta (1,38 миллиона, +24% за полугодие), Kia Rio (1,59 миллиона, +36%) и Hyundai Solaris (1,59 миллиона, +42%) в июне также не спешили уменьшать взвинченные прежде цены. Исключением в отряде малолитражек пока выступила разве что Lada Granta. Ее средняя цена сократилась на символические 0,3%. При этом, вполне вероятно, чем большее количество «оптимизированных» версий этой модели будет выпущено, тем более существенное снижение средней цены по ней мы увидим в последующие месяцы. Это же справедливо в отношении двух модификации Lada Niva — Legend (961,2 тысячи руб., +16% за полугодие) и Travel (1,16 миллиона, +19%): по ним также готовятся к продаже упрощенные версии. И наконец, УАЗ с июля также стал собирать вседорожники Patriot без подушек безопасности и ABS, что должно снизить цену этой модели автомобиля на 20-25 тысяч рублей. Но пока ее удешевления не видно (1,87 миллиона, +31%).

Все остальные автомобили из наиболее востребованных и тех, которые не дорожали в июне, но были замечены в резком скачке цен в прежние месяцы, — это кроссоверы. Так, за оставшиеся на складах Kia Sportage просили в июне в среднем 2,92 миллиона, что на 23% больше, чем в начале года. Собрат Kia по платформе, Hyundai Tucson, оказался еще дороже — 3,3 миллиона, +29%. Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Duster прибавили за полгода 30-40%. В июне цены на них были зафиксированы.

И, наконец, наиболее заметными «аппетитами» в части ценников отметились «китайцы»: Haval Jolion и F7, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В этом сегменте подорожание за полгода составило от 44 до 66%. Причем из них только Jolion в мае дешевел на 220 тысяч рублей, поэтому в том числе вошел в июне в «пятерку» лучших по продажам автомобилей нашего рынка.

В целом, за исключением заводов АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и Haval, производители пока не спешат возобновлять сборку. Поэтому полноценное насыщение рынка моделями других производителей в ближайшие месяцы едва ли возможно. Усложнение и подорожание логистики, общий дефицит машин и компонентов в мире и, наконец, сложности с «параллельным импортом» — все это не позволит ценам начать сколько-нибудь существенно снижаться в перспективе нескольких ближайших месяцев. Не стоит рассчитывать и на щедрость дилеров. По разным оценкам, в России на складах остается от 100 до 120 тысяч новых автомобилей. Вплоть до зимы авторитейлеры будут продавать их, не спеша и за «дорого», чтобы продлить жизнь этой сферы бизнеса и покрыть накладные расходы.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за I полугодие и июнь 2022 года

Марка и модель

Средняя цена в январе 2022

Средняя цена в мае 2022

Средняя цена в июне 2022

Динамика

июнь 2022

/январь 2022

Динамика июнь 2022 /май 2022

1

SKODA RAPID

1 231 369

1 481 550

1 278 875

3,86%

-13,68%

2

LADA NIVA LEGEND

826 600

961 200

961 200

16,28%

0,00%

3

LADA GRANTA

746 480

876 035

873 261

16,98%

-0,32%

4

LADA NIVA TRAVEL

974 100

1 160 900

1 160 900

19,18%

0,00%

5

KIA SPORTAGE

2 367 627

2 923 650

2 923 650

23,48%

0,00%

6

LADA VESTA

1 117 202

1 381 086

1 381 086

23,62%

0,00%

7

HYUNDAI TUCSON

2 529 000

3 269 000

3 269 000

29,26%

0,00%

8

KIA SELTOS

1 788 233

2 335 376

2 335 376

30,60%

0,00%

9

UAZ PATRIOT

1 431 286

1 871 429

1 871 429

30,75%

0,00%

10

HYUNDAI CRETA

1 588 706

2 148 706

2 148 706

35,25%

0,00%

11

KIA RIO

1 172 400

1 592 400

1 592 400

35,82%

0,00%

12

RENAULT LOGAN

964 000

1 325 875

1 325 875

37,54%

0,00%

13

LADA LARGUS

977 082

1 358 536

1 358 536

39,04%

0,00%

14

RENAULT DUSTER

1 395 462

1 953 692

1 953 692

40,00%

0,00%

15

HYUNDAI SOLARIS

1 119 091

1 585 786

1 585 786

41,70%

0,00%

16

VOLKSWAGEN POLO

1 268 800

1 820 800

1 820 800

43,51%

0,00%

17

HAVAL JOLION

1 674 714

2 404 714

2 404 714

43,59%

0,00%

18

HAVAL F7

2 037 571

2 999 000

2 999 000

47,19%

0,00%

19

GEELY COOLRAY

1 621 990

2 577 990

2 577 990

58,94%

0,00%

20

CHERY TIGGO 8 PRO

2 183 299

3 616 900

3 616 900

65,66%

0,00%

Источник данных: НАПИ/Russian Automotive Market Research

«Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пять из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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