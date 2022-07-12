Цены на новые авто замерли после роста на 20-60% с начала года. Что дальше?

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в I полугодии и за июнь 2022 года. Значительного роста, как и падения, не наблюдается. По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на нашем рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Но и какого-либо заметного снижения в прайсах пока не наблюдается: успели подешеветь Lada Granta и Skoda Rapid. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.
В июне из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей ни один не стал «огорчать» покупателей повышением цены. При этом наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне — 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%. Дело, впрочем, отнюдь не в приступе внезапной щедрости продавцов: новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Но самое главное — до сих пор непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.
Возможно, такие же процессы мы вскоре увидим по Volkswagen Polo (1,82 миллиона, +44% за полугодие), а также по Renault Logan (1,33 миллиона, +38% за полугодие) и Duster (1,95 миллиона, + 40%). Для автомобилей с «жуком» на радиаторе все чаще начинает наблюдаться дефицит запасных частей, а «французы», объявив об уходе из нашей страны, по сути, бросили своих российских поклонников.
Продавцы еще нескольких седанов B-класса — Lada Vesta (1,38 миллиона, +24% за полугодие), Kia Rio (1,59 миллиона, +36%) и Hyundai Solaris (1,59 миллиона, +42%) в июне также не спешили уменьшать взвинченные прежде цены. Исключением в отряде малолитражек пока выступила разве что Lada Granta. Ее средняя цена сократилась на символические 0,3%. При этом, вполне вероятно, чем большее количество «оптимизированных» версий этой модели будет выпущено, тем более существенное снижение средней цены по ней мы увидим в последующие месяцы. Это же справедливо в отношении двух модификации Lada Niva — Legend (961,2 тысячи руб., +16% за полугодие) и Travel (1,16 миллиона, +19%): по ним также готовятся к продаже упрощенные версии. И наконец, УАЗ с июля также стал собирать вседорожники Patriot без подушек безопасности и ABS, что должно снизить цену этой модели автомобиля на 20-25 тысяч рублей. Но пока ее удешевления не видно (1,87 миллиона, +31%).
Все остальные автомобили из наиболее востребованных и тех, которые не дорожали в июне, но были замечены в резком скачке цен в прежние месяцы, — это кроссоверы. Так, за оставшиеся на складах Kia Sportage просили в июне в среднем 2,92 миллиона, что на 23% больше, чем в начале года. Собрат Kia по платформе, Hyundai Tucson, оказался еще дороже — 3,3 миллиона, +29%. Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Duster прибавили за полгода 30-40%. В июне цены на них были зафиксированы.
И, наконец, наиболее заметными «аппетитами» в части ценников отметились «китайцы»: Haval Jolion и F7, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В этом сегменте подорожание за полгода составило от 44 до 66%. Причем из них только Jolion в мае дешевел на 220 тысяч рублей, поэтому в том числе вошел в июне в «пятерку» лучших по продажам автомобилей нашего рынка.
В целом, за исключением заводов АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и Haval, производители пока не спешат возобновлять сборку. Поэтому полноценное насыщение рынка моделями других производителей в ближайшие месяцы едва ли возможно. Усложнение и подорожание логистики, общий дефицит машин и компонентов в мире и, наконец, сложности с «параллельным импортом» — все это не позволит ценам начать сколько-нибудь существенно снижаться в перспективе нескольких ближайших месяцев. Не стоит рассчитывать и на щедрость дилеров. По разным оценкам, в России на складах остается от 100 до 120 тысяч новых автомобилей. Вплоть до зимы авторитейлеры будут продавать их, не спеша и за «дорого», чтобы продлить жизнь этой сферы бизнеса и покрыть накладные расходы.
Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за I полугодие и июнь 2022 года
|
№
|
Марка и модель
|
Средняя цена в январе 2022
|
Средняя цена в мае 2022
|
Средняя цена в июне 2022
|
Динамика
июнь 2022
/январь 2022
|
Динамика июнь 2022 /май 2022
|
1
|
SKODA RAPID
|
1 231 369
|
1 481 550
|
1 278 875
|
3,86%
|
-13,68%
|
2
|
LADA NIVA LEGEND
|
826 600
|
961 200
|
961 200
|
16,28%
|
0,00%
|
3
|
LADA GRANTA
|
746 480
|
876 035
|
873 261
|
16,98%
|
-0,32%
|
4
|
LADA NIVA TRAVEL
|
974 100
|
1 160 900
|
1 160 900
|
19,18%
|
0,00%
|
5
|
KIA SPORTAGE
|
2 367 627
|
2 923 650
|
2 923 650
|
23,48%
|
0,00%
|
6
|
LADA VESTA
|
1 117 202
|
1 381 086
|
1 381 086
|
23,62%
|
0,00%
|
7
|
HYUNDAI TUCSON
|
2 529 000
|
3 269 000
|
3 269 000
|
29,26%
|
0,00%
|
8
|
KIA SELTOS
|
1 788 233
|
2 335 376
|
2 335 376
|
30,60%
|
0,00%
|
9
|
UAZ PATRIOT
|
1 431 286
|
1 871 429
|
1 871 429
|
30,75%
|
0,00%
|
10
|
HYUNDAI CRETA
|
1 588 706
|
2 148 706
|
2 148 706
|
35,25%
|
0,00%
|
11
|
KIA RIO
|
1 172 400
|
1 592 400
|
1 592 400
|
35,82%
|
0,00%
|
12
|
RENAULT LOGAN
|
964 000
|
1 325 875
|
1 325 875
|
37,54%
|
0,00%
|
13
|
LADA LARGUS
|
977 082
|
1 358 536
|
1 358 536
|
39,04%
|
0,00%
|
14
|
RENAULT DUSTER
|
1 395 462
|
1 953 692
|
1 953 692
|
40,00%
|
0,00%
|
15
|
HYUNDAI SOLARIS
|
1 119 091
|
1 585 786
|
1 585 786
|
41,70%
|
0,00%
|
16
|
VOLKSWAGEN POLO
|
1 268 800
|
1 820 800
|
1 820 800
|
43,51%
|
0,00%
|
17
|
HAVAL JOLION
|
1 674 714
|
2 404 714
|
2 404 714
|
43,59%
|
0,00%
|
18
|
HAVAL F7
|
2 037 571
|
2 999 000
|
2 999 000
|
47,19%
|
0,00%
|
19
|
GEELY COOLRAY
|
1 621 990
|
2 577 990
|
2 577 990
|
58,94%
|
0,00%
|
20
|
CHERY TIGGO 8 PRO
|
2 183 299
|
3 616 900
|
3 616 900
|
65,66%
|
0,00%
Источник данных: НАПИ/Russian Automotive Market Research
«Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пять из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.