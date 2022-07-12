Газпромбанк профинансировал первую солнечную электростанцию в Дагестане

В Республике Дагестан состоялось торжественное открытие Южно-Сухокумской солнечной электростанции мощностью 15 МВт – первого крупного объекта солнечной генерации в регионе.

Стоимость проекта, инвестором и генеральным подрядчиком которого выступили структуры ГК «Хевел», составляет 1,5 млрд рублей. 80% этой суммы финансируется за счет кредитных средств Газпромбанка.

Сотрудничество Газпромбанка с группой компаний «Хевел» ведется на долгосрочной основе. За восемь лет банком профинансировано строительство 59 солнечных электростанций в Оренбургской, Омской, Саратовской, Астраханской областях, в Забайкальском крае, республиках Дагестан, Калмыкия, Бурятия, Алтай и Башкортостан.

«Газпромбанк активно участвует в финансировании зеленой энергетики в РФ. ESG-повестка становится одним из приоритетов российских компаний, и мы видим, что наши клиенты активно развивают различные проекты, направленные на снижение экологической нагрузки на окружающую среду, минимизацию экологических рисков и повышению энергоэффективности. Мы – один из первых финансовых институтов, который рассмотрел перспективы развития альтернативной энергетики в России, и очень довольны, как развивается сотрудничество с «Хевел». Общая установленная мощность реализованных при поддержке Газпромбанка проектов Группы составила более 1,1 ГВт, что является пятой частью всей вводимой мощности общероссийской программы поддержки отрасли возобновляемых источников энергии ДПМ ВИЭ 1.0. Все солнечные электростанции своевременно начали поставлять энергию, некоторые даже с опережением сроков», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Илья Девиченский.

Дальнейшее увеличение мощности солнечной генерации, в том числе за счет строительства объектов локальной и распределенной генерации с использованием возобновляемых источников энергии будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий.

Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Банк – активный участник рынка проектного финансирования в сфере строительства недвижимости в России. Кредитование проектов строительства жилой недвижимости – один из важнейших продуктов Банка, который способствует обеспечению российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.

Группа компаний «Хевел» (www.hevelsolar.com) основана в 2009 г. Является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, Забайкальском крае, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,7 ГВт, в Республике Казахстан – 288 МВт.