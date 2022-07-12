Оплата по QR-коду: Примсоцбанк предлагает выгодный вид эквайринга для ИП

Куайринг – это один из самых выгодных способов для безналичной оплаты. Чтобы необходимая сумма списалась со счёта покупателя, ему необходимо всего лишь навести экран своего смартфона на QR-код. Деньги зачислятся на счёт продавца буквально за несколько секунд.

Всё это возможно благодаря Системе Быстрых Платежей (СБП). Для того чтобы подключить услугу, предпринимателю нужно лишь быть клиентом Примсоцбанка и находиться в банке на РКО (расчетно-кассовом обслуживании).

Преимущества безналичной оплаты с помощью QR-кода:

Бесплатное подключение;

Отсутствие дополнительного оборудования для эквайринга;

Комиссия за использование куайринга составляет от 0,4% и 0,7% в зависимости от категории товара;

Средства зачисляются на счёт в течение 15 секунд.

Существует 2 вида QR-кода для безналичной оплаты: статический и динамический.

Статический QR-код – это многоразовый код: его можно использовать для всех покупок в вашей точке. В нем зашифрованы только ваши реквизиты, а нужную сумму покупатель должен будет ввести вручную в своем банковском приложении.

Динамический QR-код формируется для оплаты конкретной покупки или услуги (1 код — 1 оплата). Вы самостоятельно генерируете код с конкретной суммой на товар и предоставляете для считывания вашим покупателям. Это облегчает и отслеживание при большой загруженности на кассе и сам процесс для кассира (не нужно проверять суммы), и для клиента (не нужно вводить суммы).

Для того чтобы подключить оплату по QR-коду для вашего бизнеса, обратитесь к консультантам Примсоцбанка по номеру телефона 8-800-350-42-02, в офисах банка или заполните форму по ссылке .