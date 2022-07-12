Сезон черешни: урожайность косточковых в России выросла на 27% с 2015 года

Россельхозбанк сопоставил статистику сбора косточковых1 и использования площадей насаждений с 2015 года и пришёл к выводу, что роста урожая удалось добиться без задействования дополнительных территорий. Главным фактором эксперты банка считают внедрение садов интенсивного и суперинтенсивного типов и технологическую модернизацию хозяйств.

С 2015 года сбор косточковых в России вырос с 503 тыс. тонн до 641 тыс. тонн, то есть на 27%. В то же время площадей требовалось всё меньше: со 125 тыс. га в 2015 году они сократились до 119 тыс. га, то есть на 5%.

«Мы видим, что главным трендом за рассматриваемый период стал не количественный, а качественный метод повышения сбора косточковых. С 2015 года средняя урожайность одного гектара насаждений выросла с 51,3 ц/га до 65,3 ц/га, то есть на 27%. Мы считаем это прямым следствием распространения садов интенсивного и суперинтенсивного типов, технологического переоборудования, повышения грамотности внесения удобрений и борьбы с вредителями», – прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Сады интенсивного и суперинтенсивного типов отличаются от «традиционных» более ранним началом периода плодоношения и большей урожайностью.

Среди округов-лидеров по сбору черешни, вишни и других косточковых сохраняется триумвират: Южный федеральный округ (179 тыс. тонн, 28% от всероссийского объёма за 2021 год), Северо-Кавказский (154 тыс. тонн, 24%) и Приволжский (127 тыс. тонн, 20%).

С 2015 года наибольшего прогресса среди округов в сборе косточковых добились аграрии СКФО: прирост составил 75,5%.

Среди регионов самый большой урожай косточковых собирают в Дагестане, Краснодарском крае и в Ростовской области.

«За рассматриваемый период производство косточковых выросло как в сельскохозяйственных организациях – в 2,1 раза, так и в фермерских хозяйствах: почти в 1,9 раза. Сбор в хозяйствах населения также увеличился – на 22,1%, однако именно они вносят главный вклад в урожай черешни, вишни и других косточковых культур», – отметил Андрей Дальнов.

Несмотря на хорошие темпы увеличения урожая косточковых, Россия остаётся нетто-импортёром. Это связано с обусловленным природными условиями более ранним сроком созревания черешни и ряда других культур в южных странах.

Основными импортёрами вишни и черешни в Россию являются Узбекистан (23%), Турция (21%) и Азербайджан (18%).

В то же время с 2015 года за счёт эффекта низкой базы экспорт вишни и черешни из России вырос в 76 раз до 318 тонн. По итогам 2021 г. основные потребители свежей вишни и черешни – Украина и Беларусь, замороженной – Казахстан.

1 Черешня, вишня, абрикосы, персики и т.д.