Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Приангарье

Планируемая мощность будущего питомника составит 35 млн штук сеянцев в год. Министерство лесного комплекса Иркутской области и Корпорация развития региона (КРИО) будут сопровождать инвестиционный проект компании «Удан» по созданию в регионе тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Соглашение о реализации этого проекта было подписано между Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и генеральным директором компании «Удан» Дмитрием Муллаяновым в июне во время Петербургского международного экономического форума.

Иркутская область сегодня является лидером среди всех субъектов Российской Федерации по темпам лесовосстановления. Питомник компании «Удан» станет в Приангарье 64-м. В совокупности с производимыми в регионе объемами посадочного материала этого количества хватит, чтобы полностью закрыть потребность в саженцах основных лесных древесных пород не только Иркутской области, но и других территорий.

– Губернатор Игорь Иванович Кобзев поставил стратегическую задачу: к 2024 году добиться 100-процентного воспроизводства всех выбывающих на территории области лесов. И создание нового лесопитомника с такими производственными мощностями – один из путей выполнения поставленной задачи. Участие министерства лесного комплекса региона в реализации проекта заключается в его интеллектуальном сопровождении нашими специалистами, обеспечении лесосеменным сырьем. Мы будем помогать в части анализа рынка сбыта посадочного материала, организации эффективного взаимодействия с участниками лесного комплекса, – рассказал министр Владимир Читоркин.

Как сообщил генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин, КРИО будет заниматься организационным сопровождением инвестпроекта – искать земельный участок под теплицы, помогать в подключении к инженерным сетям, в прохождении экологической экспертизы.