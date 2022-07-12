«Фридом Финанс»: Доллар с евро достигли паритета

К последнему часу торгов 11 июля номинированный в рублях индекс Мосбиржи корректировался на 2,5%, а рассчитываемый в долларах США РТС прибавлял 0,88%, отмечают аналитики «Фридом Финанс».

– На отечественном рынке акций лидерами роста без значимых новостей стали сильно перепроданные бумаги золотодобытчика Petropavlovsk (+7,3%); на фоне повышения цен на сталь подорожали акции Ашинского металлургического завода (+7,01%), к ним присоединились депозитарные расписки Ozon (+4%). В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки оказались акции МТС (-12,8%), кроме того, активно шли вниз котировки НМТП (-7,4%) и ОГК-2 (-4,6%).

Хорошей новостью для рубля стала статистика ЦБ РФ, зафиксировавшая увеличение профицита текущего счета платежного баланса за первое полугодие в 3,5 раза к аналогичному периоду 2021 года, до $139 млрд. На этом фоне пара USD/RUB опустилась на 2,07, до 58,85 руб., а пара EUR/RUB скорректировалась на 2,9 руб., до 59,45. Отметим, что основная валютная пара EUR/USD обновляет многолетние максимумы.

Цена на нефть марки Brent упала на 1,37%, до $105,55 за баррель, под влиянием новостей о неблагоприятной эпидемической обстановке в КНР. Золото опустилось в цене на 0,27%, до $1737,65 за тройскую унцию.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на торги 12 июля: коридор 2150–2250 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB предполагает одинаковый диапазон 59–61 руб., так как доллар и евро достигли паритета.