В китайском Макао ввели жесткий локдаун из-за вспышки COVID-19

Власти Макао, расположенного в паре часов езды от Гонконга, с понедельника ввели семидневный локдаун. Закрыты все казино, офисы и стройплощадки, сообщает РИА Новости.

Это самый жесткий локдаун со времен первой волны пандемии. В городе зафиксирована мощная вспышка коронавируса. За неполный месяц обнаружено 1500 заболевших, или в среднем до 90 человек в сутки. В течение 2020 и 2021 гг. число заболевших не превышало 2 человек в день.

В понедельник фондовые индексы Китая упали: Шанхайский SSE (-1,3%), гонконгский Hang Seng (-2,9%). Второй сильнее, в силу непосредственной близости к Макао.

Локдаун в Макао должен продлиться с 11 по 18 июля. В городе с утра 10 июля до 18.00 11 июля проходит седьмой раунд общегородского ПЦР-тестирования, по итогам которого власти будут принимать решение об отмене или продлении локдауна.

В обычном режиме продолжают работать больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости, работу приостановили компании, занимающиеся промышленным производством и коммерческой деятельностью.