Доллар сравнялся с евро

Курс доллара к евро 11 июля упал до рекордно низкой отметки в $1,004. Последний раз паритет между валютами отмечался в 2002 году, сообщает РБК.

Евро и доллар 11 июля почти сравнялись по цене: на 19:00 цена €1 составила $1,004, паритета в курсе валют не было с 2002 года.

Сравнялись и курсы этих валют по отношению к рублю: на 12 июля Центробанком России за доллар установлена цена в 61,305 руб., за евро — 61,806 руб. Ровно 20 лет назад, 12 июля 2002-го, евро торговался по 31,2 руб., доллар — по 31,5 руб., свидетельствуют архивные данные Центробанка России.