Индия вводит механизм международных торговых расчетов в рупиях

Центральный Банк Индии вводит в действие механизм международных торговых расчетов в рупиях, для использования которого банки должны будут получить предварительное разрешение, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Распоряжение вступает в силу немедленно. Механизм предназначен для «стимулирования роста мировой торговли с упором на экспорт», говорится в сообщении RBI.

Ранее агентство ПРАЙМ сообщило, что доля России в нефтяном импорте Индии достигла рекордного максимума – 950 тысяч баррелей в день. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно покупают российскую нефть, которая продается с внушительным дисконтом по сравнению с марками Brent и Middle East. Москва стала предлагать нефть по более низким ценам после того, как некоторые западные компании и страны решили отказаться от покупок российской нефти после начавшейся 24 февраля военной спецоперации на Украине.