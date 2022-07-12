Спрос россиян на аренду жилья в ОАЭ вырос в 2,5 раза

Российский спрос на аренду недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах по итогам мая 2022 года снизился на 13,8% относительно апреля. На данный момент количество запросов со стороны россиян снижается второй месяц. Так, в апреле число подобных обращений снизились на 46,4%.

Несмотря на это снижение, интерес россиян к аренде жилья в этой стране остаётся на высоком уровне. В целом, за первые пять месяцев текущего года, российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ вырос на 231,51% относительно аналогичного периода прошлого года и на 348,92% относительно периода с января по май 2020 года, сообщают эксперты профильного портала о рынке недвижимости ОАЭ Emirates.Estate.

По их оценкам, рекордный рост спроса на аренду жилья в этой стране со стороны россиян был зафиксирован в марте текущего года.