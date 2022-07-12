Кто меньше всего в Иркутской области держится за рабочее место и какие факторы особенно важны при выборе новой работы

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди иркутян и узнала, работники каких сфер и профессий меньше всего держаться за нынешнюю работу, а также какие факторы считают главными при поиске нового работодателя.

Опрос показал, что практически каждый четвёртый работник в Иркутской области (23%) не воспринимает свое текущее место работы как постоянное, и не планирует в своей нынешней компании задерживаться надолго. В разрезе профессий и областей выяснилось, что меньше всего держатся на свои рабочие места представители рабочих профессий – каждый третий в сфере (32%).

Также низка лояльность к текущему месту работу у работников из сферы туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, продаж и управления персоналом – в этих направлениях свою работу как временную воспринимают по 30% опрошенных. Близко к данным сферам - область маркетинга и рекламы, сфера безопасности и закупок (по 29% опрошенных заявили, что не рассматривают свою работу как постоянную в этих сферах).

С другой стороны, меньше всего «текучка» кадров наблюдается в сфере добычи сырья и медицины.

Примечательно также и то, что доля мужчин среди тех, кто меньше держится за свое рабочее место, выше, чем женщин.

Стоит отметить ответы опрошенных по их статусу. Так, среди руководителей лишь 16% воспринимают свою работу как временную, в то время как респонденты уровня «специалист» чаще отмечали факт временности своей текущей работы (26%).

По итогам опроса выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что не планируют задерживаться на нынешней своей работе.

Аналитика опроса также показала, что чем старше были респонденты, тем меньше становится доля тех, кто воспринимал свою текущую работу как временную. Так среди старшего поколения 55 лет и старше доля таких ответов составила лишь 12%.

Между тем важно понять, что именно привлекает иркутян в работодателях. Опрос hh.ru показал, что главный фактор, на который обращают внимание соискатели-иркутяне — уровень предлагаемой заработной платы, 88% соискателей оценивают привлекательность работы и работодателя, прежде всего, по нему.

Второй по значимости фактор – месторасположение (62%). Третий критерий – корпоративное обучение профессиональным навыкам (59%).