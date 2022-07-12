«Каждый рубль за доллар приносит бюджету 130 млрд дохода» – Силуанов

Сегодня многие аналитики прогнозируют, что доллар по 50 – это не проблема сегодняшнего дня, а объективная реальность на ближайшие 2–3 года. Прежде всего из-за ограничений на вывод капитала. В интервью «Ведомостям» министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал доводы экспертов.

«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, т. е. те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», – говорит министр.

В обычное время страна страдала от «голландской болезни». Импорт при таком курсе, однозначно, бы взлетел и потянул вниз местных производителей. Сегодня импорт ограничен по логистическим и санкционным причинам.

«Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила», – заключает Силуанов.