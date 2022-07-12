140 бюджетных мест и дополнительная стипендия 7 тысяч: ИРНИТУ и En+ Group приглашают выпускников в Институт энергетики

Престиж и востребованность инженерных специальностей вновь растёт. Институт энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в партнерстве с компанией En+ Group приглашают выпускников школ для обучения специальностям, связанным с энергетической отраслью. Большое количество бюджетных мест, возможность получения дополнительной стипендии, оплачиваемая практика, в будущем работа в престижной компании – те преимущества, которыми предлагают воспользоваться выпускникам уже сейчас.

В этом году по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника» в ИРНИТУ абитуриентам доступны 140 бюджетных мест.

При поступлении учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, физике либо информатике. Необходимый проходной балл варьируется от 160 до 270 баллов.

Студентам Института предоставляется уникальная возможность совмещения основного и дополнительного образования путем зачисления в Корпоративный учебно-исследовательский центр «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ». Его ключевые особенности – высокопрофессиональный преподавательский состав, современное оборудование и акцент на будущую практическую деятельность. Среди других преимуществ выбора – оплачиваемая практика на предприятиях, входящих в En+ Group, предоставление жилья на этот период, дополнительная стипендия в размере 7 тысяч рублей, участие в международных и всероссийских научных, общественных, спортивных состязаниях.

Есть миф, что инженерные специальности – это сугубо для мужчин. Это не так. Сегодня высокотехнологичные производства позволяют женщинам успешно работать на некогда сугубо «мужскими» профессиях. Около трети учащихся в Институте энергетики – девушки. Их труд востребован в области проектирования, эксплуатации оборудования, охраны труда, сбытовых подразделениях и других направлениях.

После получения диплома молодые специалисты могут быть трудоустроены в энергохолдинг, имеющий активы в Иркутской, Нижегородской, Челябинской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва, а также за рубежом. Заработная плата индексируется. За последние полтора года компания увеличивала ее трижды. Кроме этого, работники получают льготную ипотеку, санаторно-курортное лечение, скидки на личный и семейный отдых и другие социальные гарантии.

Обучение энергетическому профилю в ИРНИТУ ведется на протяжении 60 лет. За это время вузом подготовлено более 20 тысяч специалистов.

Документы на поступление в Институт энергетики принимаются до 25 июля по адресу: г. Иркутск, Лермонтова, 83. Более подробная информация на сайте https://www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie/instituty/ien/?ysclid=l5g8og63ud991229488 либо телефонам: 8(3952) 40-55-87.