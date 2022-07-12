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Рубль вновь укрепится, а евро будет стоить дешевле доллара – прогноз БКС

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Рубль опять укрепляется. Курс доллара опустился к 59. По мнению экспертов БКС, вероятность сохранения инициативы у продавцов валюты на горизонте июля весьма высокая, учитывая налоговый период, а также необходимость конвертировать валюту экспортерами для выплаты дивидендов.

– Среднесрочный взгляд на USD/RUB по-прежнему предполагает рост курса в сторону 70 к концу года, но локально мы еще можем увидеть временную просадку пары ниже текущих значений, – подчеркивают аналитики БКС.

Они обращают внимание, что рост рубля происходит даже несмотря на общее глобальное укрепление американской валюты.

В паре с евро практически достигнут паритет и, вероятно, европейская валюта на некоторое время может даже стать устойчиво дешевле доллара, учитывая масштабы экономических проблем региона, считают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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