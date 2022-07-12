Акции Газпрома могут отскочить на заявлениях Силуанова

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что временный отказ Газпрома от выплат дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Он объяснил это необходимостью инвестиций в газификацию внутри страны, строительство газопровода в Китай «Союз Восток» и др. По мнению аналитиков БКС, на этом фоне акции газового холдинга на старте торгов могут отскочить.

– Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались. Что касается других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, то они выплатят в этом году акционерам рекордные дивиденды, – отметил министр.

Эксперты БКС считают, что акции Газпрома на старте торгов будут лучше рынка. Однако заявление министра вряд ли дает какой-то конкретный ориентир по поводу будущих выплат.

– Любой значительный отскок котировок, скорее всего, будет сталкиваться с существенным навесом продавцов, которые не успели выйти из бумаг после обвала 30 июня. Ну а наблюдаемое снижение поставок в ЕС все еще предполагает повышенную неопределенность по поводу доходов от этого наиболее маржинального для Газпрома направления, – подчеркивают аналитики.

Напомним, что на заявлениях о невыплате дивидендов акции Газпрома в середине июня провалились более, чем на 30% – с 322 до 188 рублей.