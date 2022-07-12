Стас Михайлов выступит в Шелехове в День металлурга

Концерт состоится на стадионе «Металлург». Начало — в 18:00, сообщает IRK.RU.

16 июля в честь празднования Дня Металлурга компания «РУСАЛ» дарит шелеховчанам концерт российского певца Стаса Михайлова. В этот день ИркАЗ отметит свое 60-летие и 90-летие алюминиевой промышленности России

В этом году День металлурга в России празднуют 17 июля. РУСАЛ также проведет мероприятия в Шелехове, которые стартуют 12 июля. Пройдет корпоративный фестиваль талантов среди сотрудников предприятий компании «РУСАЛ», спортивный праздник, гала-концерт победителей.

Кроме того, в 22:50 состоится мультимедийное шоу и праздничный салют — подарок ИркАЗа всем жителям Шелехова.

В Братске в этот день РУСАЛ дарит концерт Анны Asti, в Тайшете выступит группа «Пицца».

Традицию делать подарки городам присутствия компании заложил основатель РУСАЛа общественный деятель Олег Дерипаска. В прошлом году ИркАЗ приобрел для города световые консоли за миллион рублей для освещения главной аллеи парка. Монтаж оборудования завершили ко Дню металлурга.