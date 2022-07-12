Социальные контракты помогают жителям Иркутской области развить свое дело и подсобное хозяйство – Игорь Кобзев

Во время выездного заседания регионального совета Иркутской области министерство социального развития, опеки и попечительства организовало выставку работ жителей Братска по заключенным социальным контрактам. С достижениями братчан познакомились губернатор Игорь Кобзев, члены правительства региона, депутаты законодательного собрания, мэры и главы муниципальных образований области, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

С начала года в Иркутской области заключено 5 646 социальных контрактов. На организацию индивидуального предприятия заключили 1 786 контрактов, 1376 – на поиск работы и профессиональное обучение, 1 067 – на ведение личного подсобного хозяйства, 1 417 – на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. Лидерами по количеству заключенных контрактов являются Братск, Иркутск и Ангарск.

Всего в 2022 году планируется заключить 7 538 контрактов.

– Вот уже третий год мы видим положительную динамику применения механизма социального контракта для оказания государственной поддержки нашим гражданам. Социальные контракты помогают жителям Иркутской области развить свое дело, подсобное хозяйство, найти работу. А по итогам 2021 года Иркутская область вошла в пятерку субъектов страны – лидеров по заключению соцконтрактов и освоению средств федерального бюджета, – сказал Игорь Кобзев после осмотра выставки.

Глава региона добавил, что по поручению президента, на 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – со 100 до 200 тысяч.

Тему государственной поддержки гражданам на основании социального контракта подняли и на заседании Регионального совета. Министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов в своем докладе рассказал, что в 2022 году ведомство приступило к оценке эффективности заключенных в прошлом году контрактов. По данным на 1 июля, проведена оценка эффективности 3065 контрактов, из них 963 оценены с точки зрения увеличения дохода граждан. Установлено, что 65,4 % получателей увеличили доход по окончанию срока действия контракта, у 22,9 % среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, 11,6 % не выполнили условия контракта либо их доходы не увеличились. Работа по оценке эффективности продолжится.