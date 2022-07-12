Почти 40% россиян считают, что доллар должен стоить ниже 50 рублей

Курс 70-80 рублей считают выгодным только 3,6% респондентов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Webbankir.

«Большинство опрошенных (39,8%) ответили, что лучше всего, если доллар будет стоить не дороже 50 рублей. 18% находят оптимальным курс 50-60 рублей за доллар, а 9,8% – 60-70 рублей», – сообщает Webbankir.

Отмечается, что лишь 3,6% респондентов считают выгодным курс 70-80 рублей за доллар. И примерно столько же (3%) готовы оценить доллар дороже 80 рублей.

Webbankir сообщает, что в целом россияне заинтересованы в крепком рубле.

«В глазах обычного человека такой курс способствует снижению цен как на зарубежные, так и на отечественные товары с большой долей импортных комплектующих или сырья», – добавляют аналитики.