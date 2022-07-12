Проблемных новостроек в России стало в два раза больше

С начала года прибавилось 324 объекта, а более 480 были в перечне в конце 2021-го и остались в нем, рассказал «Известиям» член комиссии Госдумы о защите жилищных прав граждан Александр Якубовский.

«Критерии для включения в такой список — перенос сроков ввода более чем на четыре квартала, поданное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более, чем на шесть месяцев, а также негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан», — рассказал депутат.

Сейчас речь идет об отставании по срокам ввода в эксплуатацию строящихся домов и передачи квартир дольщикам, новые именно обманутые дольщики в стране появиться больше не могут, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. При этом партнер Novator Legal Group, адвокат Александр Катков заявил, что риск банкротства девелоперов в нынешних условиях существует.