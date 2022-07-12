Пивовары обратились к Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива

Инициатива может парализовать работу отрасли.

«Вынуждены обратиться к вам в связи с намерением Правительства РФ ввести обязательную маркировку пивоваренной продукции средствами идентификации. Мы выступаем против данной инициативы, поскольку она парализует работу пивоваренной отрасли», – говорится в сообщении.

Как утверждает союз российских пивоваров, профильные федеральные органы исполнительной власти игнорируют аргументы и планируют уже в 2023 году обязать производителей пива маркировать продукцию.