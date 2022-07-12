Первый случай оспы обезьян выявили в России

Все контактные лица установлены и находятся под наблюдением, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.