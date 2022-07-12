Опубликован рейтинг экономических вузов России 2022

Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2016–2021 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

Выпускники МГИМО, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 150 000 руб., за год прирост зарплат составил 20 000 руб. На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средней заработной платой выпускников 140 000 руб. в месяц (+15 000 руб. за год). Третье место — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (130 000 руб., +15 000 руб. за год).

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ сохранила прошлогоднюю позицию в рейтинге (4 место, 125 000 руб., +15 000 руб. за год). Финансовый университет при Правительстве РФ вошел в топ-5 (120 000 руб., +10 000 руб. за год).

В первой десятке вузов с наиболее высокими средними зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов — Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (делят 6 место, 115 000 руб.), Государственный университет управления и Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (делят 7 место, 100 000 руб.), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (делят 8 место, 97 000 руб.), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (9 место, 95 000 руб.), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (10 место, 87 000 руб.).