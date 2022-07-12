En+ Group выпустила первую группу «Академии IT»

Компания совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) завершили подготовку первой группы студентов в рамках образовательного проекта «Академия IT». После успешной защиты проектов и получения диплома о высшем образовании восемь выпускников первого потока приступили к работе в подразделении En+ Digital (входит в En+ Group), рассказали в компании.

Программа «Академия IT» разработана и проводится для укрепления кадрового потенциала российских регионов, ее выпускникам предстоит масштабная цифровизация производственных предприятий энергетики и металлургии Группы. Первые участники образовательной программы приступили к обучению весной 2021 года. За это время они прошли модули по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, решению компьютерных инцидентов, изучили различные языки программирования, возможности идентификации в Windows Server, маршрутизации и коммутации в сетях, получили навыки в области soft и hard skills. При этом две выпускницы «Академии IT» вошли в ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«В рамках первого потока «Академии IT» 22 студента успешно прошли испытания и заключили договоры с En+ Group о целевом обучении. Помимо выпускников, которые уже приступили к работе, 14 студентов пока продолжают обучение в вузе и после его завершения они также получат гарантированную работу в En+ Digital, высокую заработную плату и социальные гарантии от компании. Программа пользуется большой популярностью у студентов, поэтому было принято решение развивать ее и в других вузах Иркутской области и Красноярского края».

Внедрение образовательных программ от En+ Group на протяжении многих лет ведется благодаря основателю компании Олегу Дерипаске. Предприниматель уверен, что развитие Сибири и в целом экономики страны невозможно без креативной и талантливой молодежи, глубоко разбирающейся в специфике промышленного производства и способной предложить принципиально новые идеи и решения.