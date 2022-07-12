Почему доллар стоит дороже евро

На мировом рынке пара EUR/USD вплотную приблизилась к уровню 1,000, на Мосбирже евро достиг 57,5 руб. и долгое время стоил дешевле, чем доллар. Снижение евро на мировом рынке вызвано экономическими проблемами Евросоюза, которые усугубились из-за ухудшения геополитической обстановки, связанного с Украиной. Это вызвало энергетический кризис в ЕС, оказывающий давление на экономический рост, потребительскую и деловую активность. Эксперты БКС отмечают, что инвесторы массово перекладываются из доллара в евро.

– Ранее европейская экономика долгое время демонстрировала более слабые темпы роста, чем американская. Для ее стимулирования ЕЦБ «напечатал» в относительном значении намного больше денег, чем ФРС. В результате баланс ЕЦБ достиг 80% ВВП ЕС, в то время, как баланс ФРС составляет около 36% ВВП США. Избыточная ликвидность оказывает давление на курс любой валюты.



Кроме того, для борьбы с высокой инфляцией ФРС приступила к ужесточению монетарной политики, в том числе к сокращению своего баланса, изымая лишнюю ликвидность из финансово-экономической системы. Инфляция в Европе также находится на многолетних максимумах, но ЕЦБ трудно осуществлять аналогичный процесс из-за экономических проблем. Отставание ЕЦБ от ФРС в деле ужесточения монетарной политики приводит к увеличению дифференциала (разницы) процентных ставок между ЕС и США. Это способствует снижению курса евро к доллару, поскольку ставки в ЕС ниже, чем в США. То есть в долларовые активы вкладываться выгоднее, чем в те, что номинированы в евро. Поэтому инвесторы массово перекладываются из доллара в евро.