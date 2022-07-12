ЦБ продолжит стимулировать банки отказываться от валют недружественных стран

Банк России продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и созданию условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, который опубликовал регулятор.

– Санкционные риски, связанные с хранением значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой системы, остаются высокими. Для снижения уязвимости участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и реализовывать мероприятия по девалютизации, – сказано в документе.

Кроме того, ЦБ поддерживает установление правовой возможности взимания банками комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита.

В условиях ограниченных возможностей хеджирования валютного риска и управления валютной позицией с помощью деривативов банки вынуждены использовать балансовые методы управления валютной позицией, в том числе посредством введения повышенных комиссий за обслуживание счетов в валютах недружественных стран, отмечает регулятор.