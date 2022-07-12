Объем торгов юанями среди физлиц вырос в 16 раз по итогам июня

По итогам июня объем торгов юанем в России составил 5,4 млрд юаней, что в 16 раз больше показателя в мае в 0,33 млрд юаней. Всего на юань пришлось 11% оборота валютных торгов, в апреле – 6%, в феврале – менее 1%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

– Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке, – сообщил регулятор. – Существенно нарастили спрос на юани граждане (в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж — 5,5%, при практически нулевом уровне ранее), трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран.

В целом, после периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле — июне 2022 г. характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

На этом фоне с апреля 2022 г. единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 г. фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн руб. Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров.

Остальные категории участников валютного рынка в апреле-июне преимущественно покупали валюту, отмечает ЦБ.