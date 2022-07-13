Российский фондовый рынок падает вслед за бумагами Petropavlovsk

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 12 июля, разнонаправленная динамика отечественного рынка, отмечавшаяся в продолжение нескольких последних сессий, сменилась синхронным снижением: к последнему часу торгов индекс Мосбиржи потерял 1,6%, РТС опустился на 1,36%. Причиной коррекции стали негативный внешний фон и корпоративные новости.

Динамику на зарубежных площадках по-прежнему определяют опасения по поводу рецессии, усиливающиеся в связи с новой волной заболеваемости COVID-19 в КНР, а также ожидания повышения ставки ФРС на июльском заседании. На этом фоне корректируются как фондовые биржи, так и цены на сырье.

Абсолютным лидером падения в ходе торгов этого вторника стал Petropavlovsk. За день его акции обвалились на 56,6%, так как компания заявила о своей финансовой несостоятельности и о начале продажи активов для погашения задолженности. Также в списке аутсайдеров отметим ЕМС (-5,13%) и Полиметалл (-5%), негативной динамике золотодобытчика способствовало небольшое снижение цен на драгметалл. В лидеры роста на новостях об ожидаемой поддержке государства для трубной и сталелитейной отраслей вышли акции ТМК (+15,3%) и Ашинского металлургического завода (+6%). Покупательскую активность в обыкновенных акциях Сбербанка (+1,4%) поддержали оптимистичные комментарии ЦБ РФ.

Цена на нефть марки Brent из-за опасений глобальной рецессии упала на 6,3%, до $100,38 за баррель. Золото ввиду ожидаемого продолжения укрепления доллара дешевеет на 0,27%, до $1726,95 за тройскую унцию.

В Банке России полагают, что бюджетное правило нужно модифицировать с учетом возможного перехода к накоплению резервов в валютах дружественных стран. На этом фоне доллар США и евро немного отступили в парах с рублем. Пара USD/RUB потеряла 0,5 руб., торгуясь на отметке 58,4, пара EUR/RUB, впервые за 20 лет достигшая паритета с американской валютой, снизилась на символические на 0,06 руб., до 59,17. На торги этой среды, 13 июля, прогнозируем курс доллара и евро к рублю в пределах 58–60,5.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2100–2200 пунктов.