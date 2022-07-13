Названа главная ошибка в прогнозе курса рубля

В последнее время рубль фактически отвязался от цен на нефть из-за приостановки бюджетного правила, и на первое место среди значимости факторов вышла ситуация с торговым балансом, профицит по которому существенно вырос вследствие резкого падения импорта. Это и объясняет тренд на недавнее укрепление рубля, рассказал «Прайм» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

При этом тренду может помешать появление новых тем, о которых ранее никто бы и не задумывался. «К примеру, погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях на прошлой неделе в рублях заставило биржевых игроков переводить средства из рублей в валюту, что стало причиной редкого ослабления рубля ниже 60 рублей за доллар на прошлой неделе», — объяснил он.

Кроме того, продолжил Суверов, существует риск неожиданных вербальных интервенций официальных лиц, в последнее время в защиту ослабления рубля, что также увеличивает волатильность курса, и мешает точным прогнозам. «Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», — резюмировал инвестстратег.