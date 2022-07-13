Россияне стали реже посещать заведения общественного питания

За последние 3 месяца 49% россиян стали реже посещать заведения общепита, показал онлайн опрос банка Хоум Кредит. В опросе приняли участие одна тысяча человек, из них 450 женщин и 550 мужчин в возрасте от 18 до 55+ лет. В среднем заведения общественного питания посещаются россиянами 6 раз в месяц.

В ходе опроса выяснилось, что наиболее популярными местами общественного питания являются точки быстрого питания (фаст-фуд), их выбрало 40% респондентов. На втором месте оказались рестораны или кафе с обслуживанием официантами (13%). Далее следуют кофейни – 12%, причем женщины любят их посещать значительно чаще – 16% против 6% у мужчин. Столовые и буфеты выбрали 11% респондентов. Уличные кафе или ларьки - 8%. Кафе-кулинарии – 5%, причем женщины также любят их посещать чаще – 7% против 3% у мужчин.

Самой популярной кухней в России закономерно стала русская (57%), на втором месте - японская (23%), на третьем – итальянская (22%).