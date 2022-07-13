Новости

Россияне стали реже посещать заведения общественного питания

Читайте также:

Сезон черешни: урожайность косточковых в России выросла на 27% с 2015 года
12 июля 2022
Инфляция в России в июне замедлилась до 15,9%
11 июля 2022

За последние 3 месяца 49% россиян стали реже посещать заведения общепита, показал онлайн опрос банка Хоум Кредит.  В опросе приняли участие одна тысяча человек, из них 450 женщин и 550 мужчин в возрасте от 18 до  55+ лет. В среднем заведения общественного питания посещаются россиянами 6 раз в месяц.

В ходе опроса выяснилось, что наиболее популярными местами общественного питания являются точки быстрого питания (фаст-фуд), их выбрало 40% респондентов.  На втором месте оказались рестораны или кафе с обслуживанием официантами (13%). Далее следуют кофейни – 12%, причем женщины любят их посещать значительно чаще – 16% против 6% у мужчин.  Столовые и буфеты выбрали 11% респондентов. Уличные кафе или ларьки - 8%. Кафе-кулинарии – 5%, причем женщины также любят их посещать чаще – 7% против 3% у мужчин.

Самой популярной кухней в России закономерно стала русская (57%), на втором месте - японская (23%), на третьем – итальянская (22%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (854)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании