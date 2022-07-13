Спрос на специалистов по импортозамещению появился в Иркутской области

Эксперты hh.ru выяснили, что в стране и Иркутской области появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения.

Импортозамещение

За январь-июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение – это на 48% больше, чем год назад. Чаще всего связанных с этим направлением специалистов ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%). Любопытно, что год назад импортозамещение чаще всего встречалось в вакансиях компаний из отрасли розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства.

Как правило, импортозамещение указывается в качестве направления деятельности компании и среди непосредственных задач. При этом около 100 предложений о работе – это вакансии для узких специалистов по импортозамещению. По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос в 4,5 раза.

В Иркутской области было открыто 9 подобных предложений о работе, в частности вакансии программиста 1С с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей на руки, в задачи которого входит выполнение работ по оптимизации работы ИТ инфраструктуры, а также обновления платформы и конфигурация, в том числе, нетиповые; менеджера по развитию бизнеса (импортозамещение, сервисы Microsoft), в его задачах генерация новых возможностей и проработку текущих возможностей; инженера по планированию, которому предстоит вести работу по поиску альтернативных, экономически более выгодных материально-технических ресурсов.

Параллельный импорт

Вакансии с упоминанием параллельного импорта начали появляться с марта 2022 года: речь идет либо об описании деятельности компании, либо о конкретном функционале специалиста.

Так, в Москве сегодня открыта вакансия старшего специалиста по логистике со знанием китайского языка, ключевая обязанность которого – «поиск новых импортных поставщиков преимущественно в Китае, других странах для отработки параллельного импорта». Среди требований: высшее образование, китайский и английский языки, знание таможенного оформления, опыт управления цепочкой поставок.

Другая московская компания находится в поиске менеджера по закупкам, которому предстоит работать с параллельным импортом из Европы/Китая, среди требований – свободный английский язык (китайский как преимущество), знание китайских и европейских рынков. Предлагаемая зарплата – от 100 000 руб. на руки.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалисту предстоит прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Среди требований - налаженные связи с морскими линиями и агентами в ЮВА, США, Канаде, Индии и т.д. Предлагаемая зарплата – от 80 000 руб. на руки.

Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, в Иркутской области таких резюме пока только одно.