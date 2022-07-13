Примсоцбанк снижает ставки по потребительским кредитам

В июне 2022 Примсоцбанк провёл серьёзное снижение ставок и предлагает оформить потребительский кредит. Ставки начинаются от рекордно низкой - 6,9% годовых.

«Снижение ключевой ставки Банка России в июне позволило нам сделать условия по кредитам гораздо выгоднее, – рассказывает о новом предложении Оксана Беспалова, начальник управление розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», – Какими бы не были ваши планы - ремонт в доме, путешествие, о котором давно мечтаете или подарок близкому человеку – все это можно осуществить!».



Отметим, кредит в Примсоцбанке можно оформить на сумму от 30 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Максимальная ставка составит 21%.

Узнать подробнее о доступных программах кредитования и подать заявку на кредит можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.