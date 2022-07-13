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Цены на новостройки Москвы снизились впервые с 2019 года

С 264, тыс. рублей за м², до 260,2 тыс. рублей.

«В мае цены на новостройки в Москве впервые с 2019 года немного снизились: если в апреле за 1 кв. м просили в среднем 264,3 тыс. руб., то в мае — 260,2 тыс. руб.», – сообщает РБК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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