Цены на новостройки Москвы снизились впервые с 2019 года

С 264, тыс. рублей за м², до 260,2 тыс. рублей.

«В мае цены на новостройки в Москве впервые с 2019 года немного снизились: если в апреле за 1 кв. м просили в среднем 264,3 тыс. руб., то в мае — 260,2 тыс. руб.», – сообщает РБК.